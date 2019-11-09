Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (4)
Son Dakika Güncel Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (4)

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (4)

7 saat önce

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİAntalya'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, polis ve KBRN ekiplerinin çalışmasını tamamladıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (4), System.String[]

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, polis ve KBRN ekiplerinin çalışmasını tamamladıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Cenazelerin konulduğu tabutların kapakları matkapla vidalanarak, kapatıldı. Şimşek Ailesi'nin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Erzurum'a gönderileceği kaydedildi. Bu arada olayın yaşandığı dairenin mühürlendiği, apartmanda yaşayanların da evlerine döndüğü öğrenildi.


Antalya Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü Sivas'ta bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]