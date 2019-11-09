Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (5)
Son Dakika Güncel Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (5)

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (5)

7 saat önce

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIAntalya'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in ölü bulunmasıyla ilgili Antalya Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (5), System.String[]

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in ölü bulunmasıyla ilgili Antalya Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan yakınlarından haber alamayan bir kişinin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, ilgili ekiplerin olay yerine giderek Cumhuriyet savcısından alınan talimatla çilingir vasıtasıyla dairenin kapısı açılarak içeri girildiği belirtildi.

MENŞEİ BELLİ OLMAYAN KİMYASAL MADDE

İçeride yapılan incelemede, dairenin salon kısmında baba Selim Şimşek, kızı Ceren Şimşek, oğlu Ali Çınar Şimşek'in, banyo kısmında ise anne Sultan Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Ayrıca olaya ilk müdahale eden 5 polis memuru ve çilingir, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Uzman ekiplerce gerekli incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Sultan Şimşek, Antalya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:20 Kaynak: DHA
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