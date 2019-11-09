Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
Son Dakika Güncel Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

6 saat önce

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİAntalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi...

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA (DHA)

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya Adli Tıp Kurumu, Erzurum, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:03:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]