Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)
6 saat önce
CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİAntalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi. Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:56 Kaynak: DHA
Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu