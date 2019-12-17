Antalya'da 4 kişinin öldüğü yolda eylem - Son Dakika
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Antalya'da 4 kişinin öldüğü yolda eylem

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta bölge halkı eylem başlattı.

Antalya'da 4 kişinin öldüğü yolda eylem, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta bölge halkı eylem başlattı. Kalabalık bir grup kavşağın da bulunduğu D400 karayolunu kapattı. Eylemciler, kazanın olduğu yere cansız manken bıraktı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de vatandaşla görüşmek için eylemin yapıldığı noktaya geldi.


Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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