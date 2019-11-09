Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: "Mutlu bir aileydi"
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: 'Mutlu bir aileydi'

Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: "Mutlu bir aileydi"

7 saat önce

Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: "Mutlu bir aileydi"ANTALYA - Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunduğu olayın ardından bina yöneticisi konuştu.

Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: "Mutlu bir aileydi"

ANTALYA - Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunduğu olayın ardından bina yöneticisi konuştu. Yönetici ailenin birbirine çok bağlı olduğunu belirterek: "Kesinlikle birbirlerine bağlı mutlu bir aileydi." dedi.

Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik bir aile sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu. Olayın ardından siyanür iddiaları ortaya atılırken, bina yöneticisi Duygu Kozan'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kozan: "Polislerle birlikte yönetici olarak ben de içeriye girdim. Tam onları görmedim ama içeriden çok ağır bir koku geldi. Nefes alınmayacak, genzi yakan bir kokuydu. Ben duramayacağım içeride diye dışarı çıktım. Kapının kilitli olduğunu gördüler. Oraya girdiler. Baba ve iki çocuğu el ele hayatlarını kaybetmişlerdi. Anne tuvalete kilitlemişti kendini. O da klozetin yanında yerdeymiş." dedi.

Birbirlerine bağlı mutlu bir aileydi

Kozan, "Pek herkesle samimi değillerdi. Bir mektup bıraktığını duyduk.İntihar nedeni herhalde yazıyordu. Kesinlikle birbirlerine bağlı mutlu bir aileydi. Binaya girdiğim için ben de hastanedeydim. Biz de yeni çıktık." dedi.

Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: Mutlu bir aileydi

Antalya, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 04:10:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 4 kişinin ölü bulunduğu binanın yöneticisi konuştu: "Mutlu bir aileydi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]