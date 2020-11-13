Antalya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 19 şüpheli yakalandı

Antalya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki gün önce pazarcı esnafı arasındaki kavgaya karıştığı belirlenen 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yaralanan 4 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında önceki gün iki esnaf arasında borç meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 3 pazarcı esnafı ile alışveriş yapan bir kadın yaralanmıştı.

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