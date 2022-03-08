4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

08.03.2022 12:25

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde birçok otomobilde hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını V.Y. ve T.S'nin kiraladıkları araçla gerçekleştirdiğini ve çok sayıda suç kaydının bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanan kovalamacada park halindeki araçlara çarparak zarar verdi.

Yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada oto teypleri, çeşitli miktarda uyuşturucu ve dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlıların otomobilden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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