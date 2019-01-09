Antalya'da 4 Polis Hakkındaki "Kasten Öldürme" Davası

Antalya'da, hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Ferit İli'nin ölümüyle ilgili davada yargılanan polis memurlarından 3'ü beraat etti, biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da, hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Ferit İli'nin ölümüyle ilgili davada yargılanan polis memurlarından 3'ü beraat etti, biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Yerel mahkemenin sanık polislerden 3'ü hakkında beraat, birine ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vermesinin ardından İli ailesinin avukatının istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeniden duruşma yapıldı.



Duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A, H.K, E.S. ve H.S. ile taraf avukatları katıldı.



Söz verilen sanık A.A, maktulü tanımadığını, aralarında bir husumet bulunmadığını söyledi.



Antalya Havalimanı'nda görevliyken "dur" ihtarına uymayan Ferit İli'nin kaçtığını, defalarca uyarmalarına rağmen kaçışı sürdürdüğünü anlatan A.A, "Teslim olması için korkutma amacıyla diğer arkadaşlarla beraber ben de havaya doğru silah sıktım. Bu olay görevimiz icabı başımıza geldi, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti kararında, sanık A.A. hakkında verilen "taksirle ölüme neden olma" suçundan mahkumiyete ilişkin hükmün kaldırıldığı belirtildi.



A.A'nın maktul Ferit İli'yi "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanığın eyleminin maktule yönelik "silahla kasten yaralama sonucu öldürme" suçu oluşturduğunun anlaşıldığı kaydedilen kararda, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman, yer ve suçun işlenmesindeki özellikler ile "kastın yoğunluğu" dikkate alınarak sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.



Kararda, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın A.A'nın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak cezanın 10 yıla indirildiği ifade edildi.



Diğer sanıklar H.K, E.S. ve H.S. hakkında katılan vekilinin istinaf itirazlarının yerinde görülmediği ve esastan reddine hükmedildiği belirtildi.



Antalya Havalimanı'nda 18 Temmuz 2016'da polisin "dur" ihtarına uymayarak ormanlık alana kaçmaya çalışan Ferit İli (17), açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, 4 polis hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan H.K, E.S. ve H.S'nin beraatine karar verilmiş, A.A. ise "taksirle ölüme sebebiyet" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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