Antalya'da 4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu yapıldı

Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu'nun dördüncüsü gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Dijital Çağda İletişim Araştırmaları" başlığıyla düzenlenen sempozyuma, Belçika, Macaristan, Güney Kore ve ABD olmak üzere 14 ülke, 24 üniversiteden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmasında, dijital iletişim teknolojilerini açıklamak için yeni yol ve araştırmaların gerekli olduğunu belirtti.

Farklı geçmişlere sahip uluslararası araştırmacıları iletişim biliminde yaşanan dönüşümleri tartışmak üzere bir araya getirmek amacıyla sempozyumun yapıldığını vurgulayan Özkan, "Bu sempozyum hepimizin aklındaki bazı soruları yanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda yeni ve verimli soruların yeşermesine zemin hazırlayacağına inanıyorum." dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Figen Ebren ise sempozyumun iletişim alanıyla ilgili farklı disiplinlerden akademisyenler, uygulayıcıların deneyimleri ve bilgilerini paylaşmak için uluslararası bir forum olduğunu dile getirdi.

Sempozyumun tüm paydaşlarına, dijital çağda iletişim araştırmalarında önemli ilerlemeler getirmesi için yeni yollar açacağı inancında olduğunu belirten Ebren, "Pazarlama, yapay zekaya, sosyal medyada temsil gibi pek çok farklı konuda açılış konuşmaları yapacak 5 farklı ülkeden 5 önemli konuşmacıya ve iki gün boyunca toplam 8 oturumda bildiri sunulacak." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyumun ilk günü Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Macaristan, Güney Kore ve ABD'den de katılım sağlayan konuklar sunum yaptı.