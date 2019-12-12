Antalya'da 4. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi başladı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen "4. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi" başladı.



Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen kongreye, 6 ülkeden bilişim ve sağlık sektörlerinden uzmanlar ile akademisyenlerin yer aldığı yaklaşık 100 kişi katıldı.



Kongre Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesi, etkinliği ve sürdürülebilirliğinin, sadece nitelikli insan kaynağı ve donanımlı sağlık tesislerinin mevcudiyetiyle değil, güvenli bilişim teknolojilerinin en ileri düzeyde kullanılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.



Bu nedenle düzenledikleri kongrenin ana temasının akıllı sağlık teknolojileri, teleradyoloji ve sağlıkta dijital iletişim olduğunu vurgulayan Yüksel, sağlıkta bilişim ve bilgi güvenliğini kapsayan akıllı hastaneler, bilgi güvenliğiyle ilgili sağlıktaki gelişmeler ve kişisel sağlık verilerinin korunmasının kongrede tartışılacak konular arasında yer aldığını dile getirdi.

Yüksel, kamuoyunu sağlıkta bilişim ve bilgi güvenliği konusunda aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir kongre organize ettiklerini kaydetti.

Kongre, 14 Aralık'ta sona erecek.