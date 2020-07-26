Antalya'da 4 yıldızlı otele taş ve tahralı saldırı...O anlar kamerada - Son Dakika

Antalya'da 4 yıldızlı otele taş ve tahralı saldırı...O anlar kamerada

-6 kişilik grup otel çalışanlarına hayatlarının şokunu yaşattı

-Otelin cam kapısını kırarak içeriye giren saldırgan grup, içerideki 2 otel çalışanını dışarı çıkardı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer içesinde, pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan 4 yıldızlı otele, 6 kişilik grup taş ve tahrayla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, otel yönetimi çalışanların güvenliği için kurşun geçirmez panik odası yapmaya hazırlanıyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle kapalı olan 300 kişi kapasiteli 60 çalışanının bulunduğu 4 otele bir grup gelerek taşlı ve tahralı saldırıda bulundu. Kapıların camlarını kıran şahıslar içerideki bazı çalışanları da dışarıya çıkardı.

Olayla ilgili otel yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Saldırı anı kamerada

Oteldeki saldırı anlarıysa güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 6 kişinin önce tel örgülerden otel içerisine girdiği, ardından otel girişinde cam kapıyı taşladıkları görülüyor. Kapıyı açamayan gruptan bir kişinin ise öfkelenerek kapıyı tekmeleyeme, ardından kırarak parçalamaya başlıyor. Elinde tahra olan bir kişinin de kapının kırılan camlarını parçalamaya devam ettiği görülüyor. Ardından içeriye giren grup, otel personellerinden birisi darp ederek, kadın bir personeli de tahra ile tehdit edip dışarı çıkardığı görüntülere yansıyor.