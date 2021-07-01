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Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi - Son Dakika

Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi

01.07.2021 23:18

Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi -Yolu trafiğe kapatan mahalle halkı ile polis arasında kısa süreli gerginlik Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, 40 yıldır arazilerine imar planı verilmediği iddiasıyla eylem yaptı.

Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi

-Yolu trafiğe kapatan mahalle halkı ile polis arasında kısa süreli gerginlik

ANTALYA - Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, 40 yıldır arazilerine imar planı verilmediği iddiasıyla eylem yaptı. Eylemde bazı vatandaşların aşırı sıcak altında birbirleri ile yarışırcasına cep telefonları ile görüntü almaya çalışması gözlerden kaçmadı. Öte yandan kalabalık toplandıkları sokağı trafiğe kapatınca polis ekipleri ile kısa süreli gerginlik yaşandı.

Merkez Muratpaşa İlçesi Kırcamii Mahallesinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, 40 yıldır çözüme kavuşturulamayan imar planını protesto etti. Ellerinde soruna dikkat çekmek için çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, basın açıklamasında bulundu. Mahallede yaşayan Sami Acar, "Bizler siyasi çekişmelerin ortasında kaldık. Çözüm sağlanacaksa bunun ivedilik ile çözülmesini istiyoruz. Bize 40 yıldır söz veriyorlar. Haklı tepkimizi savunmak için toplandık" dedi. Hüseyin Elçiler, ise bir şiir okuyarak tepkisini ortaya koydu. Sevgi Satar Dündar da, "Hepimizin tapusu dedelerimizden geliyor. Hakkımızı istiyoruz. 40 senedir mücadele ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Öte yandan eylem sürerken birçok vatandaşın görüntü almaya çalışması gözlerden kaçmadı. Ellerine cep telefonunu alan vatandaşlar, ön sıralarda görüntü alabilmek için adeta birbiri ile yarıştı. Kalabalık daha sonra sokak üzerinde sokağı trafiğe kapattı. Bunun üzerine duruma polis ekipleri müdahale etti. Vatandaşların yolu açmaması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Yol bir süre sonra vatandaşlar tarafından açıldı. Kalabalık daha sonra dağıldı.

Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi
Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi

Protesto, Antalya, Polis, imar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen imar planı 200 kişi ile protesto edildi - Son Dakika


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