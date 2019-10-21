Son Dakika Haberleri: Antalya'da 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya'da 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

1 saat önce

Antalya'da dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı, System.String[]

Antalya'da dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kepez ve Aksu ilçesinde dört ayrı çelik kasadan yaklaşık 400 bin lira ve ziynet eşyasının çalınmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen A.T, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya, Kepez, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 56'ncı kez kapılarını açıyor
İki ayda tüm ailesini kaybetti Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:32:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 400 bin lira ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]