Antalya'da 400 bine yakın mükellef, borçlarını yeniden yapılandırdı - Son Dakika

Antalya'da 400 bine yakın mükellef, indirimlerden faydalanabilmek için borçlarını yeniden yapılandırdı.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı açıklamada, geçen yıl kasımda yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için Antalya'dan 400 bine yakın başvuru yapıldığını belirtti.

Borçlarını yapılandıran ve peşin ödeme tercihinde bulunan mükelleflerin peşin veya ilk taksit ödemelerini 1 Mart'a kadar yapmaları gerektiğini anlatan Karayılan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden mükelleflerin de peşin ödeme hakkından 1 Mart'a kadar yararlanabileceklerini kaydetti.

Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı gecikme zammı kaldırılarak yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim uygulanacağına değinen Karayılan, trafik, kaçak geçiş, nüfus gibi idari para cezalarında da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılacağını belirtti.

Mükelleflerin yapılandırılan borçlarını peşin veya ilk taksit ödemelerini kurum veznelerine ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödeyebileceklerini aktaran Karayılan, "Peşin ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler daha büyük indirim avantajı elde etmektedir. Bu nedenle peşin ödeme imkanı olan mükelleflerimize önerimiz bu avantajı kaçırmamalarıdır." ifadesini kullandı.