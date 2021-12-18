ANTALYA'DA 400 DÖNÜM KAMU ARAZİSİNİ İŞGAL EDEN 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kamuya ait arazilerde ağaçları yok ettikten sonra orman vasfını yitirmesini sağlayarak hukuki geçerliliği olamayan belgelerle yaklaşık 400 dönüm araziyi işgal ettiği öne sürülen 13 şüpheliden 12'si jandarma operasyonuyla yakalandı.

Konyaaltı ilçesinde 13 şüphelinin, örgütlü şekilde kamuya ait arazilerin orman vasfını yitirmesini sağlayarak hukuki geçerliliği olmayan belgeler ile hak sahibi olmaya çalıştıkları, itiraz edenleri de korkutmak ve caydırmak için silahla tehdit ettiği, bazılarını da yaraladığı iddiası üzerine jandarma harekete geçti. Şüphelilerin yaklaşık 400 dönüm kamu arazisini işgal ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri 6 ay takip etti. Ekipler, 'orman kanununa muhalefet, hakkı olmayan yere tecavüz, kasten yaralama, hakaret, silahla tehdit, mala zarar verme' suçlarından 13 şüpheliye yönelik 21 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli 13 şahsın evindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 44 tabanca mermisi, 2 tabanca namlusu, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 kılıç, 2 hançer, 14 bıçak, satır, balta, 150 gram kubar esrar, 1500 gram kenevir tohumu, 10 zilyetlik satış sözleşmesi, 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 hafıza kartı ve 8 yazılı döküman ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 12 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 8'i de gözaltına alındı. Jandarma bir şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.