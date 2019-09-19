Antalya'da 400 gramlık Alihan bebek hayata tutunamadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen ve ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 400 gramlık Alihan bebek hayata tutunamadı.

Kumluca Devlet Hastanesinde 23 haftalıkken 17 Eylül'de dünyaya gelen 400 gramlık bebek, ambulans helikopterle getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ayşe-Ali Çivi çifti, bebeklerine anne süt getirmek için ilçede hazırlık yaptıkları sırada bebeklerinin rahatsızlandığını öğrendi. Hastaneye gelen çifte, "Alihan" ismini verdikleri bebeklerinin hayatını kaybettiği haberini doktorlar verdi.

İşlemlerinin ardından morgdan küçük bir kutunun içindeki bebeklerinin cenazesini teslim alan Çivi çifti, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Ayşe Çivi, "Gitti bebeğim gitti" diye gözyaşı döktü.

Baba Ali Çivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda rahatsızlanan eşini hastaneye götürdüğünü ve erken doğum olduğunu söyledi.

Bebeklerinin 6 aylıkken 400 gram olarak dünyaya geldiğini vurgulayan Çivi, "Kumluca'daki doktorlarımız ve hemşirelerimiz seferber olmuştu. Helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Doktorlarımız, herkes çaba gösterdi. Çok küçük olduğu için maalesef kurtarılamadı. Solunum sıkıntısı vardı. Çok üzgünüz. Üç senedir bebek bekliyorduk, eşim hamile kalınca çok sevinmiştik. Hayata tutunur diye umut etmiştik ama kaybettik." diye konuştu.