ANTALYA'DA 400'Ü FUTBOLCU, 1250 UKRAYNALI MAHSUR KALDI - Son Dakika

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya ve ilçelerinde konaklayan yaklaşık 1250 Ukrayna vatandaşının, hava sahalarının kapanması nedeniyle ülkelerine dönemediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi, Antalya'daki Ukraynalı tatilcileri de mağdur etti. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya merkez ve ilçelerinde konaklayan Ukraynalı turist ve futbol takımlarının, Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle ülkelerine dönemediğini söyledi. Bölgede 400'ü futbolcu 1250 Ukraynalı turistin misafirliğinin uzadığını belirten Ferit Turgut, 'Bu misafirlerimiz özellikle hava sahalarının kapalı olmasından dolayı ülkelerine dönüşlerini yapamıyor. Müşterilerimizin mağdur olmaması için Antalya Valililiği ve İl Kültür Müdürlüğü ile sayıları belirledik. İkinci aşamada nerede, nasıl konaklatacağımız yönünde yol haritası çizerek, bunu acentelerimizle paylaşacağız. Bu sürecin çok hızlı bir şekilde barışla sonuçlanıp, hem şu an mağdur olan Ukraynalıların ülkelerine dönmelerini sağlarız, hem de önümüzdeki sezona sorunsuz gireriz diye umut ediyoruz" dedi.