Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu

03.06.2022 17:09
Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu

Antalya'da aranan şahıslara yönelik 41 ekip 102 personelle yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da aranan şahıslara yönelik 41 ekip 102 personelle yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında yakalama emri bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 41 ekip, 102 personelle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yoksun kılma, fuhşa aracılık, hakaret ve tehdit gibi suçlardan aranan 52 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu
Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu

YORUMLAR
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Aranan 18 kişi yakalandı Aranan 18 kişi yakalandı 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu - Son Dakika
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