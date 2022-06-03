Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği , haklarında yakalama emri bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 41 ekip, 102 personelle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yoksun kılma, fuhşa aracılık, hakaret ve tehdit gibi suçlardan aranan 52 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu - Son Dakika

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