Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi - Son Dakika

Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi

ANTALYA - Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 7-13 Nisan tarihleri arasında "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde, 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.