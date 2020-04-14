Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi - Son Dakika

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Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi
6 saat önce
Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi
ANTALYA - Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 7-13 Nisan tarihleri arasında "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde, 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:32 Kaynak: İHA
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