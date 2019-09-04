Son Dakika Haberleri: Antalya'da 46 meslek mensubuna mali müşavirlik ruhsatları verildi
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Antalya'da 46 meslek mensubuna mali müşavirlik ruhsatları verildi

3 saat önce

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (ASMO) mesleğe yeni başlayan 46 meslek mensubuna mali müşavirlik ruhsat ve plaketleri verildi.

Antalya'da 46 meslek mensubuna mali müşavirlik ruhsatları verildi, System.String[]

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (ASMO) mesleğe yeni başlayan 46 meslek mensubuna mali müşavirlik ruhsat ve plaketleri verildi.


Mustafa Özyürek Toplantı Salonundaki törene, Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Tesmer Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri, meslektaşlar, oda eğitim kadrosu ve ruhsat alan meslek mensuplarının yakınları katıldı.


Oda başkanı Çavdar, 3568 sayılı meslek yasasının kabulünden bu güne kadar geçen 30 senede mesleğin katiplik konumundan bilgisiyle ön plana çıkan, ticari hayata ve ekonomimize yön veren, bir konuma geldiğini belirtti.


Çavdar mesleğin zor olduğunu, yeni mesleğe giren meslektaşların yollarını belirlerken teknoloji alanında ve bilgi alanında kendilerini yenilmeleri gerektiğini, kurumsallaşmaya ve yabancı dil öğrenimine önem vermeleri gerektiğini belirtti.


Tören, ruhsat ve plaket verilmesinin ardından fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANTALYA

Mustafa Özyürek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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