Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

05.12.2020 17:21
Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem merkez üssü Gazipaşa'nın yanı sıra Antalya merkez ve diğer ilçelerde de hissedildi. Birçok kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerini terk etti.

"Can ve mal kaybı yok"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Kırsal bölgelerle irtibat halinde olduklarını aktaran Yazıcı, "Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

Jandarma, AFAD ve hastanelere depremle ilgili olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Şu ana kadar ulaşan olumsuz bir şey olmadı, inşallah da yoktur. Yaklaşık yarım saat oldu. Şu an can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum söz konusu değil. Yine de kırsal alanı taratıyoruz, Gazipaşa, Alanya ve Manavgat'ta muhtarlarla iletişim kurup, bir durum olup olmadığını soruyoruz. Antalya merkezde bir vatandaşın deprem nedeniyle panik yaşayıp, 2. kattan atladığı bilgisi geldi. Başka bir durum söz konusu değil. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, korku duyuyorlarsa evlerinin önüne çıkabilirler. "

"Şu ana kadar olumsuz bir şey ulaşmadı"

AFAD Antalya İl Müdürü Fevzi Timur de depremin Gazipaşa'ya 40 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Depremin bölgede ciddi bir şekilde hissedildiğini ifade eden Timur, "Şu ana kadar olumsuz herhangi bir şey bize ulaşmadı. Ama arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor." dedi.

Gazipaşa Kaymakamı Aydın Abak ise depremle ilgili şu ana kadar ilçelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Jandarma ve polis ekiplerinin sürekli konuyu takip halinde olduğunu vurgulayan Abak, "Şu ana kadar olumsuz bir durum görmedik." ifadesini kullandı.

"Şu an bir panik havası görmüyorum"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, henüz kendilerine intikal eden olumsuz bir şey olmadığını söyledi.

Depremi bulunduğu yerde hissettiğini anlatan Yılmaz, "Sadece Gazipaşa değil Antalya'nın doğu ilçelerinin tamamında hissedilmiş. Şu anda bir hasar bilgisi gelmedi. Daha yeni olduğu için ulaşılamamış da olabilir ama şimdilik sorun gelmedi. Sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar evde. Çiftçiler de bahçelerinde. Şu an bir panik havası görmüyorum. İnsanlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Bir panik havası sıkıntı yok." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de depremin hissedilmesi nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu ancak olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de şu ana kadar çok olumsuz bir şeyin olmadığını söyledi.

Deprem nedeniyle bir kişinin yaralandığını kaydeden Hülür, "Konyaaltı ilçesinde deprem sırasında panik yaşayan bir kişinin 2. kattan atladığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Vücudunda kırıklar oluşan yaralının tedavisi devam ediyor. Ayrıca kalp pili kullanan bir kişi ise yaşadığı korku nedeniyle hastaneye kaldırıldı." dedi.

Gölcük ve İzmir depreminin ardından Antalya'da da depremi yaşadı

Deprem sonrası Manavgat ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına rağmen korkudan sokaklara çıktı.

Sokağa çıkanlardan Hidayet Gün, deprem nedeniyle çok korktuklarını ve paniğe kapıldıklarını söyledi.

Başka büyük depremlere de şahit olduğunu anlatan Gün, "Daha önce Gölcük depremine yakalanmıştım. Geçtiğimiz ay İzmir'deki depremi yaşamıştım. Bugün de Manavgat'ta depreme yakalandık. Korktuk. Sokağa çıktık. Yapacak bir şeyimiz yok. Tekrar evimize çıkacağız. Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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