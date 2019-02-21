Son Dakika Haberleri: Antalya'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaya Yaralı

Antalya'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaya Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaya Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre M.E.T.'nin kullandığı 07 NTV 55 plakalı araç, Manavgat Çevreyolunda önünde seyreden O.Y.'nin kullandığı 07 NOD 30 plakalı araca sağ arka tampondan çarptıktan sonra park halindeki 07 JU 093 plakalı otomobil ile yaya olarak yolun karşısına geçmek için kaldırımdan inen M.Ç.'ye çarptı. 07 NTV 55 plakalı aracın arkadan çarptığı 07 NOD 30 plakalı araç, yolun sol şeridinde seyir halindeki M.B.'nin kullandığı 07 LSN 27 ve F.Y.'nin kullandığı 07 Y 6793 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, ayağının üzerinden otomobil geçen yaya M.Ç. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu! Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaya Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]