Antalya'da 5 ayrı kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı kaçakçılık operasyonunda kaçak akaryakıt, sahte alkol ve çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 IBS (yerüstü tankı), 3 bin 600 litre kaçak akaryakıt, kaçak akaryakıtı aktarmaya yarayan düzenek, 185 litre sahte alkol, bin adet sahte TAPDK ve yabancı menşei bandrol, 2 bin 88 adet sahte içki yapımında kullanılan malzeme (etiket, jelatin, kapişon, içki şişesi, kapak, aroma, alkolmetre, beher, huni), bin 334 adet gümrük kaçağı parfüm, 2 bin 232 adet gümrük kaçağı elektronik ürün (hoparlör, kulaklık, kamera, taşınabilir şarj aleti ve etiket ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 8 şahıs hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA