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Antalya'da 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi

02.02.2022 17:40
Antalya'da 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'nın 3 ilçesinde sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, durdurulan kamyon ve kamyonetlerde 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya'nın 3 ilçesinde sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, durdurulan kamyon ve kamyonetlerde 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ve alkol imal eden ve bunları piyasaya sürmeye çalışan organizasyonları takibe aldı. Kepez ilçesinde durdurulan bir kamyon ve kamyonette 940, Muratpaşa ilçesindeki kamyonette ve otomobilde bin 5, Döşemealtı ilçesinde durdurulan kamyonda ise yapılan aramalarda 3 bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi. Üç operasyonda 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 5 bin 245 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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