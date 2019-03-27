Son Dakika Haberleri: Antalya'da 5 Bin 428 Sandıkta 1 Milyon 707 Bin 819 Seçmen Oy Kullanacak

Antalya'da 5 Bin 428 Sandıkta 1 Milyon 707 Bin 819 Seçmen Oy Kullanacak

43 dakika önce

Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Antalya'da 5 Bin 428 Sandıkta 1 Milyon 707 Bin 819 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

5 bin 428 sandığın kurulacağı Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde seçmen, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.


5 yılda 193 bin 847 yeni seçmen


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Antalya'da 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Antalya'daki seçmen sayısı 193 bin 847 arttı.

Antalya'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 5 bin 279 sandık kurulurken, bu seçimlerde 5 bin 428 sandık kurulacak.


En fazla seçmen Kepez'de

Antalya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Kepez. 367 bin 479 bin 264 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kepez'de 1093 sandık kurulacak.


Kepez'den sonra ikinci sırada bin 66 sandık ve 357 bin 18 seçmenle Muratpaşa, üçüncü sırada da 666 sandık ve 206 bin 576 seçmenle Alanya geliyor.


13 sandık ve 3 bin 9 seçmenle en az sandık ve seçmen ise İbradı'da olacak.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:


İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Akseki 63 11 bin 243

Aksu 161 49 bin 941

Alanya 666 206 bin 576

Demre 62 19 bin 353

Döşemealtı 145 44 bin 344

Elmalı 119 30 bin 303

Finike 126 36 bin 22

Gazipaşa 137 38 bin 414

Gündoğmuş 35 6 bin 985

İbradı 13 3 bin 9

Kaş 161 44 bin 158

Kemer 90 29 bin 653

Kepez 1093 367 bin 479

Konyaaltı 359 118 bin 623

Korkuteli 156 43 bin 282

Kumluca 164 50 bin 443

Manavgat 522 161 bin 447

Muratpaşa 1066 357 bin 18

Serik 290 89 bin 526

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:31 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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