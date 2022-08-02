Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

02.08.2022 14:56
Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

Antalya'da 5 çocuk, bindikleri elektrikli scooterla ters yönde ilerledi ve tehlikeye davetiye çıkardı.

Antalya'da 5 çocuk, bindikleri elektrikli scooterla ters yönde ilerledi ve tehlikeye davetiye çıkardı.

Son birkaç yıldır özellikle büyük kentlerde kullanımı artan elektrikli scooterlarla ilgili olumsuz görüntüler gelmeye devam ediyor. Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bir elektrikli scootera 5 çocuk aynı anda bindi. Bununla da yetinmeyen çocuklar akan trafik içinde ters yönde ilerledi. O anlar trafikte ilerleyen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çocuklar kameraya el sallarken, gördükleri manzara karşısında vatandaşlar, "Biz de gelelim mi" diye şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir süre trafikte ilerleyen scooter, Gürsu Mahallesi ara sokaklarında kayboldu.

Öte yandan, elektrikli scootera bir kişiden fazla binmek yasak ve bu kurala uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:43 Ukrayna'da lise öğrencilerine temel savunma ve silah kullanım dersleri veriliyor
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:22 ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
13:17 Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:58:22. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement