Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü - Son Dakika
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Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

03.08.2022 01:15
Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

Antalya'da 5 çocuk, bindikleri elektrikli scooterla ters yönde ilerledi ve tehlikeye davetiye çıkardı.

Antalya'da 5 çocuk, bindikleri elektrikli scooterla ters yönde ilerledi ve tehlikeye davetiye çıkardı.

Son birkaç yıldır özellikle büyük kentlerde kullanımı artan elektrikli scooterlarla ilgili olumsuz görüntüler gelmeye devam ediyor. Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bir elektrikli scootera 5 çocuk aynı anda bindi. Bununla da yetinmeyen çocuklar akan trafik içinde ters yönde ilerledi. O anlar trafikte ilerleyen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çocuklar kameraya el sallarken, gördükleri manzara karşısında vatandaşlar, "Biz de gelelim mi" diye şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir süre trafikte ilerleyen scooter, Gürsu Mahallesi ara sokaklarında kayboldu.

Öte yandan, elektrikli scootera bir kişiden fazla binmek yasak ve bu kurala uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. - ANTALYA

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Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü 5 çocuktan yaşları küçük, davranışları büyük dedirtecek davranış 5 çocuktan yaşları küçük, davranışları büyük dedirtecek davranış
Kaynak: İHA

Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü - Son Dakika
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