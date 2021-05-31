ANTALYA'DA 5 DAKİKA SÜREN KUVVETLİ YAĞIŞ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ - Son Dakika

Eşini taciz eden kişiye etek ve sütyen giydirip döve döve karakola götürdü

Antalya'da aniden başlayıp, 5 dakika kadar süren kuvvetli yağış, kent merkezini olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'da saat 16.00 sıralarında bir anda başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ani bastıran yağış nedeniyle hazırlıksız yakalandı. Sağanak nedeniyle kent merkezinde trafik durma noktasına geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu. 5 dakika kadar süren sağanağın ardından, güneş yüzünü gösterdi.

YARIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da yarın kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Öğle saatlerinden itibaren Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı. Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.