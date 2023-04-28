Kimlikteki 5 farklı ismi yüzünden 2 defa askere çağrıldı, cezaevine girdi! Şimdi emekli olmanın peşinde - Son Dakika
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Kimlikteki 5 farklı ismi yüzünden 2 defa askere çağrıldı, cezaevine girdi! Şimdi emekli olmanın peşinde

28.04.2023 13:49

Antalya'da yaşayan Ersin Akbaş, doğumundan itibaren süren hatalar nedeniyle 5 farklı isim ile yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Resmi kurumlarda adı 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak geçen ve bu nedenle 2 kez askere çağrılan ve cezaevine giren Akbaş; şimdilerde emekli olabilmek için hukuki mücadele veriyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen Ersin Akbaş'ı, ailesi nüfusa kaydettirdi. Ancak Akbaş'ın ismi "Ergün", cinsiyeti ise kadın olarak kaydedildi. Bir süre sonra yanlışlık fark edildi ve ailesi düzeltme için başvuruda bulundu. Ancak daha sonra yapılan isim yanlışlıkları nedeniyle Akbaş, zor günler yaşadı.

BAŞKA BİRİNİN YERİNE CEZAEVİNE GİRDİ

Farklı zamanlarda kayıtlarda ismi resmi kurumlarda "Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin" olarak gözüken, 1986 yılında 'Ersin Akbaş' kimliği ile 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası 'Ersün Akbaş' adıyla göreve çağrıldı. 20 gün askerlik yapan Akbaş, seferberlik emrinin kaldırılması ile sivil hayatına döndü. Akbaş, bu yanlışlığı gidermek için 2007 yılında açtığı davayı kazanıp, adını 'Ersin' olarak tescil ettirmesine rağmen talihsizlikler bitmedi. Bir süre sonra isim karışıklığı nedeniyle adı Ersün Akbaş olan kişi yerine cezaevine girdi. Akbaş, hata anlaşılınca 15 gün sonra tahliye edildi.

5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi! Şimdi emekli olabilmek için mücadele ediyor

"KENDİMİ AKLAMAK İÇİN TESPİT DAVASI AÇTIM"

Ersin Akbaş, şimdilerde ise farklı isimlerle SGK ve Bağ-Kur girişleri olduğu için emekli olamıyor. 1984 yılında 'Ersün' ismi ile SGK'lı olarak çalışan Akbaş, 1991 yılında 'Ersin' ismiyle açtığı tuhafiyeci dükkanını 15 yıl işletti. Farklı isimlerle girişleri olan Akbaş, son çıkan EYT Yasası'ndan faydalanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Akbaş, bu karışıklık zincirinin bir an önce çözülmesini istiyor.

5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi! Şimdi emekli olabilmek için mücadele ediyor

Bugüne kadar 5 farklı isim ve kimlikle hayatını sürdürdüğünü söyleyen Ersin Akbaş, "Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum. Bu hatalar zinciri hala devam ediyor. EYT'den bile yararlanmıyorum; aslında 1984 yılında işçi olarak çalıştım. 1991 yılında esnaftım, vergi mükellefiydim. Benden vergi aldılar ancak Bağ-Kur'a gelince 'Sizin adınız farklı' diyerek çalışma kayıtlarımı esas almıyorlar. Daha önce kendimi ispat edebilmek için dava açmıştım. Şimdi kendimi aklamak için tespit davası açtım. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım" dedi.

"ŞİMDİ DE SİGORTAM YOK SAYILIYOR"

Yaşananların son bulmasını isteyen Akbaş, "Devletimizin beni görmesini, adaletin sağlanmasını istiyorum. 43 yaşında emekli olmam gerekiyordu, 15 yıl geçti, hala olamadım. Bu isimler yüzünden hayatım zehir oldu. Bu karışıklık yüzünden 2 kez askere gittim, cezaevine girdim, şimdi de sigortam yok sayılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Özkan Milezoğlu: ORADA BİLGİSAYAR BAŞINA KLAVYEDE HARF ARAYAN DEDELERİ NENELERİ KOYARSAN OLACAK BUDUR.YÜZBİNLERCE GENÇ İŞSİZKEN BUNLAR KAHVE GEYFİ YAPIYOR Cevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: Tam da benim kalbimi okudun özkan bey aynen bilecikte gördüm gözleri artık gözlük bile kar etmiyor halada çalışıyorlar 10 0 Yayından Kaldır
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Zonguldak, Muratpaşa, Körfez, Güncel, Son Dakika

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