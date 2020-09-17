Antalya'da 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da 12 katlı bir binanın 5'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi 826 sokaktaki 12 katlı bir binada meydana geldi.Edinilen bilgiye göre isminin Makbule Tiyan olduğu öğrenilen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12 katlı binanın 5'inci katından beton zemine düştü.Gürültü üzerine kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Tiyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Bunun üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekibi istendi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Makbule Tiyan'ın kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden kadının evli 14 ve 9 yaşlarında iki çocuğunun olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.