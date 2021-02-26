Antalya'da 5'inci kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çamaşır telleri ile demir korkuluklara çarparak beton zemine düşen Turan, yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5'inci katın balkonundan düşen kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak hem turnuva hem de Lille tarihine geçti