Antalya'da 5'inci kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5'inci katın balkonundan düşen kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki emekli Feti Turan, 5'inci kat balkonundan dışarıyı izlediği sırada düştü.
Çamaşır telleri ile demir korkuluklara çarparak beton zemine düşen Turan, yaralandı.
Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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