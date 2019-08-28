Antalya'da 5 kaçak avcı yakalandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan 5 kişi yakalandı. Şüphelilere, 8 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki DKMP Şefliği Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kaçak avlanmaya yönelik sıkı denetim yapıldı.



Hafta sonu yapılan kontrol çalışmalarında kaçak avlanan 5 şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında 'av kabahat' tutanağı tutularak, toplamda 8 bin 223 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA