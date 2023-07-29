Antalya'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Ölü Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Ölü Erkek Cesedi Bulundu

29.07.2023 13:50

Antalya'da bir apartmanın çatısında yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinde sadece şort bulunurken, kimlik çıkmadığı için erkeğin kimliği henüz tespit edilemedi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan bir vatandaş, bugün saat 07.00 sıralarında çıktığı çatıda yarı çıplak hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde üzerinde kimlik çıkmayan ve 35- 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin öldüğünü belirledi.

Antalya'da apartman çatısında erkek cesedi bulundu

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Üzerinde sadece şort bulunan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğü öğrenilirken ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da apartman çatısında erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Antalya'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Ölü Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Ölü Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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