Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada bir kişininin de durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kaza, bugün saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton blokuna çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.


Hastanede hayatını kaybetti


Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Telat Elmas, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir ara kalp masajı ile hayata döndürülen Telat Elmas, Antalya ya sevk edilmek üzere ambulansa alındı. Elmas'ın kalbi yeniden durunca ambulanstan geri indirilerek müdahaleye devam edildi. Telat Elmas yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı


2 kişi Antalya'ya sevk dildi


Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki torun Telat Elmas ameliyata alınırken Emine Elmas ve Aysel Elmas Antalya'ya sevk edildi. 3 yaralının da hayati tehlikesi devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Değerli Taş, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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