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Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

10.11.2021 19:06
Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

D.T. (27) yönetimindeki 07 E 2550 plakalı otomobil Konaklı Mahallesi'nde K.A. idaresindeki 07 AFN 947 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Otomobil, Antalya, Konaklı, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika


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