Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu

23.02.2021 10:00

ANTALYA'da halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 5 çocuğnu tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA'da halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 5 çocuğnu tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Kızılırmak Caddesi yönüne doğru giden halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 5 çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 40 kilometre hızla ilerleyen halk otobüsünün arkasına tutunan çocukların rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülendiğini anlayan çocuklardan biri, kıyafetinin kapüşonunu başına geçirdi. Çocuklardan biri otobüse tutunmayı bırakırken, diğreleri yollarına devam etti. Görüntüyü çeken vatandaşın, otobüs şoförüne gençleri uyarması için 'kornaya' bas dediği görüldü.


Kaynak: DHA
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Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu - Son Dakika


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