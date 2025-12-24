Önce oğlu sonra annesi! Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi - Son Dakika
Önce oğlu sonra annesi! Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi

24.12.2025 15:03
Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun sekizinci kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinden bir gün sonra çocuğun annesi de aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli erkek çocuğu, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

BİR GÜN SONRA ANNE DE BALKONDAN DÜŞEREK VEFAT ETTİ

Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    cocuk düşme sonucu anne büyük ihtimalle intihar Allah rahmet eylesin dayanamadı acısına kesin 48 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
