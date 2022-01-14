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Son dakika haberleri | 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

14.01.2022 10:00
Son dakika haberleri | 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin atölye ve teknik ofislerinde çıkan yangın hasara yol neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin atölye ve teknik ofislerinde çıkan yangın hasara yol neden oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde gece saatlerinde bir otelin atölye ve teknik ofislerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik yoğun çalışmayla söndürüldü.

Atölye deposunun kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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Antalya, İtfaiye, Atölye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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