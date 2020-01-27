Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Yangın, otelin odalarına sıçramadan söndürülürken, otel tedbir amaçlı tahliye edildi.



Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, otel yönetimi, odaları kısa sürede tahliye etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve 4 adet itfaiye aracı sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.



Tedbir amaçlı otel çalışanları ve otelde konaklayan müşteriler tahliye edildi. Otelin üst katlarında bulunan bazı müşterilerin de vinç yardımıyla tahliye edildiği görüldü.



Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - ANTALYA