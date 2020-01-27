Antalya'da 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı - Son Dakika

Antalya'da 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kazan dairesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen dumanları fark edenler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Tedbir amaçlı müşteriler ve otel çalışanları tahliye edildi.

Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle otelin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenenlerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya, İtfaiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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