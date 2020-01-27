Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2) - Son Dakika

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Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2)
6 saat önce
MAHSUR KALANLAR MERDİVENLERLE KURTARILDISerik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
MAHSUR KALANLAR MERDİVENLERLE KURTARILDI
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi. Otelin kongre salonuna alınan müşterilerden durumu iyi olanlar dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla tedavi için ilçedeki hastanelere götürüldü. Durumu ciddi olan herhangi bir müşteri olmadığı belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenmemek için odalarının balkonlarına çıkan bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı. Diğer yandan bazı müşteriler rezervasyon yaptıkları acentelerle iletişim kurarak, başka otellere götürüldü.
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