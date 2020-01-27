Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2) - Son Dakika

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2)

6 saat önce

MAHSUR KALANLAR MERDİVENLERLE KURTARILDISerik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi.

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2), System.String[]

MAHSUR KALANLAR MERDİVENLERLE KURTARILDI

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi. Otelin kongre salonuna alınan müşterilerden durumu iyi olanlar dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla tedavi için ilçedeki hastanelere götürüldü. Durumu ciddi olan herhangi bir müşteri olmadığı belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenmemek için odalarının balkonlarına çıkan bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı. Diğer yandan bazı müşteriler rezervasyon yaptıkları acentelerle iletişim kurarak, başka otellere götürüldü.


Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
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