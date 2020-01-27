Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın - Son Dakika

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin koridorlarını duman kaplarken, odalarda kalanlar, balkona çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı. Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi. Otelin kongre salonuna alınan müşterilerden durumu iyi olanlar dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla tedavi için ilçedeki hastanelere götürüldü. Durumu ciddi olan herhangi bir müşteri olmadığı belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenmemek için odalarının balkonlarına çıkan bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı. Diğer yandan bazı müşteriler rezervasyon yaptıkları acentelerle iletişim kurarak, başka otellere tahliye edildi.