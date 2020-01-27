Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın - Son Dakika
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Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

6 saat önce

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangınANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı.

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin koridorlarını duman kaplarken, odalarda kalanlar, balkona çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı. Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

Antalya, İtfaiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
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