Antalya'da 50 bin kaçak makaron ve 165 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette 50 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ve 165 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi Boğaçay Köprüsü çıkışında yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ve 165 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheli M.A.B. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA