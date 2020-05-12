Antalya'da 50 bin kaçak makaron ve 165 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da jandarma ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada 50 bin kaçak makaron ve 165 kilogram tütün ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi çıkışında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada 50 bin bandrolsüz kaçak makaron ve 165 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.A.B, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.