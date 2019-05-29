Son Dakika Haberleri: Antalya'da 50 bin tonun üzerinde çilek üretilmesi bekleniyor
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Antalya'da 50 bin tonun üzerinde çilek üretilmesi bekleniyor

54 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "2018'de 12 bin 159 dekar alanda 45 bin 988 tona çıkan çilek üretimi hem rekolte hem de fiyat olarak üretici ve satıcıların yüzünü güldürdü.

Antalya'da 50 bin tonun üzerinde çilek üretilmesi bekleniyor, System.String[]
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "2018'de 12 bin 159 dekar alanda 45 bin 988 tona çıkan çilek üretimi hem rekolte hem de fiyat olarak üretici ve satıcıların yüzünü güldürdü. Bu yıl çilek üretiminde 50 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 
Ekonomi
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