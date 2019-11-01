Son Dakika Haberleri: Antalya'da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Antalya'da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda daralı 50 kilo 100 gram skunk (esrar) maddesi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 990 lira para ele geçirildi.

Antalya'da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda daralı 50 kilo 100 gram skunk (esrar) maddesi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 990 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda M.A., Ş.A. ve A.G. isimli şahısların ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve bu maddeleri araçla il piyasaya sürdükleri yönünde bilgisine ulaştı. 24 Ekim günü bahse konu adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada çanta içerisinde daralı 50 kilo 100 gram skunk (esrar) maddesi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 990 lira para ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan M.A., Ş.A. ve A.G. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapılırken M.A. ve Ş.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:07 Kaynak: İHA
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