En çok mavi bayrağa sahip il Antalya, ilçe Manavgat oldu

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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