Antalya'da 548 polisle huzurlu sokak uygulaması - Son Dakika

Antalya'da polis ekiplerinin "huzurlu sokak" uygulaması denetimlerinde 103 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasının engellenmesi, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla "huzurlu sokak" uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, güvenlik, narkotik suçlarla mücadele, havacılık ve çocuk şube birimlerinde görevli 548 polisin katıldığı denetimlerde, 2 bin 903 kişi sorgulandı, bir yoklama kaçağı yakalandı, 8 kişiye idari işlem yapılarak toplam 3 bin 136 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 857 iş yeri ile 649 araç kontrol edildi, 95 araç sürücüsüne 71 bin 154 lira cezai işlem uygulandı, bir aranan araca da el konuldu.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.